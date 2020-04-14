В Минздраве назвали дату появления эффекта от борьбы с коронавирусом

Понять, насколько эффективными оказались принятые в России меры по борьбе с коронавирусом, можно будет через неделю. Такую дату в интервью телеканалу «Россия 24» сказал главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико.

«Где-то через неделю они уже будут видны», — сказал врач.

Ранее Брико говорил, что рост заболеваемости новым вирусом в Москве мог стать результатом массовых нарушений режима всеобщей изоляции гражданами в течение последних двух недель. Эпидемиолог отмечал, что по воздуху инфекциях способна передаваться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров. На поверхности предметов вирус сохраняет жизнеспособность до нескольких дней.

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