Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начали расти случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
Брико уточнил, что рост в определенной мере связан с «шашлычными выходными». Он отметил, что и на сегодняшний день россияне не соблюдают режим самоизоляции полностью.
Эпидемиолог также заявил, что из-за усиления интенсивности распространения инфекции, в Москве становится трудно проследить цепочку заражения, передает РИА Новости. Это происходит потому, что Россия, «по крайней мере, Москва», находится на третьей или четвертой стадии развития эпидемии.
Ранее 14 апреля Брико заявил, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров. О такой дистанции также рассказывали китайские ученые, изучавшие аэрозольный путь передачи вируса.
По состоянию на 14 апреля в России зафиксировали более 21 тысячи заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая инфицирования в 51 регионе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения