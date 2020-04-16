Собянин поручил обеспечить медиков бесплатными гостиницами и такси

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил бесплатно предоставлять медикам, работающим в стационарах для пациентов с коронавирусом, места в гостиницах и услуги такси. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе градоначальника.
Соответствующее постановление Собянин подписал 16 апреля. «Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы мэра.
Уточняется, что для размещения медиков в московских гостиницах провели «необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима». По возможности их планируют расселять в ближайшие к стационарам отели.
В программе задействованы около 20 гостиниц и примерно 4-5 служб такси. Расселение медработников началось уже 12 апреля, по состоянию на 16 апреля размещено более 500 человек.
Ранее президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Врачам предлагается доплачивать 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей. Позднее глава государства добавил, что региональные надбавки для врачей не должны отменяться после введения новых федеральных выплат для медиков, работающих с зараженными коронавирусом.
По последним данным, в России зафиксировано в общей сложности 27 938 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зарегистрировано 16 146 случаев коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения