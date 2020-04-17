Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины

Медицина в Москве обеспечена запасом прочности на две недели, заявил мэр города Сергей Собянин. Его слова приводит ТАСС.
Собянин назвал создание запаса прочности главной задачей. «Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями», — рассказал он.
Градоначальник заверил, что медицинская система Москвы справится с теми задачами, которые перед ней стоят.
Ранее, 16 апреля, Собянин поручил бесплатно предоставлять медикам, работающим в стационарах для пациентов с коронавирусом, места в гостиницах и услуги такси. Для размещения медиков в московских гостиницах провели «необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима». По возможности их планируют расселять в ближайшие к стационарам отели.
По данным на 17 апреля, за последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заразившихся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения