Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины

Медицина в Москве обеспечена запасом прочности на две недели, заявил мэр города Сергей Собянин. Его слова приводит ТАСС.

Собянин назвал создание запаса прочности главной задачей. «Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями», — рассказал он.

Градоначальник заверил, что медицинская система Москвы справится с теми задачами, которые перед ней стоят.

Ранее, 16 апреля, Собянин поручил бесплатно предоставлять медикам, работающим в стационарах для пациентов с коронавирусом, места в гостиницах и услуги такси. Для размещения медиков в московских гостиницах провели «необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима». По возможности их планируют расселять в ближайшие к стационарам отели.

По данным на 17 апреля, за последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заразившихся.

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