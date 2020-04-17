Врач заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве

В Москве становится все больше тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил Валерий Вечорко, главный врач перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас нет легких пациентов, легкие дома лечатся, а у нас только тяжелые. (...) Когда мы начинали работать, поступающие пациенты были более легкие, а сейчас их состояние все утяжеляется», — отметил Вечорко. По его словам, это может быть связано с общим ростом числа заразившихся.

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Вечорко подчеркнул, что среди пациентов с коронавирусом «стало больше людей с тяжелой дыхательной недостаточностью». Он добавил, что таким пациентам следует находиться на стационарном лечении в больнице, «поблизости к реанимации, к доступу кислорода», тогда как людям с более легкими симптомами коронавируса можно находиться дома «под присмотром амбулаторного звена».

Также главврач больницы предупредил, что учреждение работает на пределе возможностей. По его словам, пока удается изыскать резервы, однако количество пациентов с коронавирусом постоянно увеличивается, сейчас в стационаре проходят лечение более полутора тысяч человек, хотя изначально планировалось разместить всего 1300.

По последним данным, в России за сутки зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели. Больше всего заразившихся — в Москве.

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