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Врач заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве

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Фото: Александр Авилов / РИА Новости

В Москве становится все больше тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил Валерий Вечорко, главный врач перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас нет легких пациентов, легкие дома лечатся, а у нас только тяжелые. (...) Когда мы начинали работать, поступающие пациенты были более легкие, а сейчас их состояние все утяжеляется», — отметил Вечорко. По его словам, это может быть связано с общим ростом числа заразившихся.

Вечорко подчеркнул, что среди пациентов с коронавирусом «стало больше людей с тяжелой дыхательной недостаточностью». Он добавил, что таким пациентам следует находиться на стационарном лечении в больнице, «поблизости к реанимации, к доступу кислорода», тогда как людям с более легкими симптомами коронавируса можно находиться дома «под присмотром амбулаторного звена».

Также главврач больницы предупредил, что учреждение работает на пределе возможностей. По его словам, пока удается изыскать резервы, однако количество пациентов с коронавирусом постоянно увеличивается, сейчас в стационаре проходят лечение более полутора тысяч человек, хотя изначально планировалось разместить всего 1300.

По последним данным, в России за сутки зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели. Больше всего заразившихся — в Москве.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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