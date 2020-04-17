Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся. Об этом сообщила глава Роспсотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов. За последние дни их стало 40-50 процентов. Она добавила, что доля пациентов с пневмонией среди заразившихся коронавирусом практически не растет.
Глава Роспотребнадзора объяснила, что увеличение доли бессимптомных случаев указывает на активность выявления случаев заражения в России.
Ранее стали известны последствия бессимптомного протекания коронавируса — например, больной может заразить других. заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев также сообщил, что у детей могут не проявляться симптомы коронавируса.
По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения