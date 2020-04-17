Кремль исключил возможность точного прогноза по ситуации с коронавирусом

Точного прогноза по развитию ситуации в России с коронавирусом быть не может, решения принимаются по обстановке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, исключив возможность представления таких данных. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 17 апреля.

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Песков также рассказал, что готовность ряда регионов к борьбе с коронавирусом оставляет желать лучшего. По его словам, с такими субъектами «ведется специальная работа».

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер лично контролирует темпы ввода дополнительных мощностей, в частности процесс укомплектования койко-мест специальным оборудованием.

Ранее президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением нового вируса в стране. Он поручил главам регионов увеличить количество койко-мест в медицинских учреждениях.

По последним данным, в России коронавирус выявлен у более 32 тысяч человек.

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