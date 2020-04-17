Кремль исключил возможность точного прогноза по ситуации с коронавирусом

Точного прогноза по развитию ситуации в России с коронавирусом быть не может, решения принимаются по обстановке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, исключив возможность представления таких данных. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 17 апреля.
Песков также рассказал, что готовность ряда регионов к борьбе с коронавирусом оставляет желать лучшего. По его словам, с такими субъектами «ведется специальная работа».
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер лично контролирует темпы ввода дополнительных мощностей, в частности процесс укомплектования койко-мест специальным оборудованием.
Ранее президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением нового вируса в стране. Он поручил главам регионов увеличить количество койко-мест в медицинских учреждениях.
По последним данным, в России коронавирус выявлен у более 32 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения