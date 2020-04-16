ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его слова передает ТАСС.
Клюге заявил, что из некоторых европейских стран поступают позитивные сообщения по поводу ситуации с эпидемией, однако впечатление от них омрачено тем, что в других странах число новых случаев заражения стабильно увеличивается.
В их числе он назвал Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко. По ее словам, стратегии выхода из такого положения должны быть постепенными, чтобы обеспечить безопасность граждан и не спровоцировать вторую волну заражения. При этом на вопрос, через какое время Россия начнет выходить из режима изоляции, точного ответа в ВОЗ не дали.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 27 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3448 случаев заражения; 2304 человека выздоровели, 232 пациента с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения