В России остался последний регион без коронавируса

В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай, следует из данных Telegram-канала столичного оперштаба.
Ранее зараженных коронавирусом также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю.
В Республике Алтай проживают чуть более 220 тысяч человек. Она граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, а также Алтайским краем, Кемеровской областью, Республикой Хакасия и Республикой Тыва.
По последним данным, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев коронавируса. За все время зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 человек выздоровели. За сутки подтверждены 3388 новых случаев, больше всего — в Москве, Московской области, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В Москве с 15 апреля для передвижения по городу нужен спецпропуск. Из-за этого на въезде в столицу образовались пробки, а на входе в метро люди вынуждены подолгу стоять в очередях.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения