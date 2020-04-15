В России остался последний регион без коронавируса

В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай, следует из данных Telegram-канала столичного оперштаба.

Ранее зараженных коронавирусом также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю.

1 регион без коронавируса остался в России

В Республике Алтай проживают чуть более 220 тысяч человек. Она граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, а также Алтайским краем, Кемеровской областью, Республикой Хакасия и Республикой Тыва.

По последним данным, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев коронавируса. За все время зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 человек выздоровели. За сутки подтверждены 3388 новых случаев, больше всего — в Москве, Московской области, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу нужен спецпропуск. Из-за этого на въезде в столицу образовались пробки, а на входе в метро люди вынуждены подолгу стоять в очередях.

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