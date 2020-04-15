ВОЗ дала прогноз по заражению коронавирусом в России

В России на этой неделе продолжится рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Такой прогноз дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС в среду, 15 апреля.

«Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста», — пояснила эксперт.

Кроме того, Вуйнович поблагодарила Россию за поддержку в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Вуйнович призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко. По ее словам, стратегии выхода из такого положения должны быть постепенными, чтобы обеспечить безопасность граждан и не спровоцировать вторую волну заражения. При этом на вопрос, через какое время Россия начнет выходить из режима изоляции, точного ответа в ВОЗ не дали.