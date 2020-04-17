Медведев допустил ужесточение мер из-за тревожной ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе, могут потребоваться какие-то более жесткие меры, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

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«Я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — сказал он.

Медведев также раскритиковал молодых людей, которые рассуждают о том, что переболеют в легкой форме. Он назвал такое отношение к происходящему безответственным.

Ранее власти Москвы и большинства российских регионов ввели режим самоизоляции, который ограничивает нахождение людей на улицах. Выходить из дома разрешается только по веской причине. В Москве и области также был введен пропускной режим: для передвижения на любом виде транспорта необходимо получать специальный код.

За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.

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