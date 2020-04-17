Медведев допустил ужесточение мер из-за тревожной ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе, могут потребоваться какие-то более жесткие меры, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
«Я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — сказал он.
Медведев также раскритиковал молодых людей, которые рассуждают о том, что переболеют в легкой форме. Он назвал такое отношение к происходящему безответственным.
Ранее власти Москвы и большинства российских регионов ввели режим самоизоляции, который ограничивает нахождение людей на улицах. Выходить из дома разрешается только по веской причине. В Москве и области также был введен пропускной режим: для передвижения на любом виде транспорта необходимо получать специальный код.
За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения