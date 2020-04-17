Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Самое большое число случаев выявили в Москве (1959), Московской области (472) и Петербурге (424). При этом 286 человек выздоровели, 41 — умер. На 17 апреля, 273 человека скончались, 2590 — излечились.
В Мордовии выявили 65 случаев, в Дагестане — 59, в Нижегородской области — 54. В Ингушетии и Оренбургской области — по 38, в Тверской области — 37, в Адыгее — 36, в Тюменской области — 34, в Марий Эл — 32, в Рязанской области и Краснодарском крае — по 30.
В Красноярском крае — 29, в Брянской области — 27, в Курской и Тульской областях — по 25, во Владимирской и Ленинградской областях — по 24, В Кабардино-Балкарии и Ростовской области — по 23, в Башкирии — 22, в Новгородской области —21, в Калужской — 20.
В Воронежской, Ярославской, Кировской областях и в Карачаево-Черкессии — по 19, в Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Хабаровском крае — по 18, в Калмыкии и Саратовской области — по 17, в Татарстане и Удмуртии — по 16. В Ульяновской области — 15, в Коми — 14. В Ивановской, Самарской областях и в Северной Осетии — по 13, в Белгородской, Липецкой, Орловской, Калининградской, Пензенской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Пермском краях, а также в Чувашии — по 12. В Хакасии — 11, в Вологодской области — 10.
В Приморском крае и Костромской области — по 9, в Мурманской области и Камчатском крае — по 8, в Смоленской и Сахалинской областях, а также в Чечне — по 7. в Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по 6. В Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях, а также в Севастополе — по 4. В Бурятии, Якутии и Крыму — по 3. В Иркутской и Амурской областях, а также в Забайкальском крае « по 2. В Карелии, Тыве, Алтае, на Чукотке и в Архангельской и Курганской областях — по 1.
16 апреля стало известно, что в 78 регионах страны выявили 3448 зараженных. Впервые на тот момент общее число случаев коронавируса достигло 27 938. Первый случай также зафиксировали в Республике Алтай, который был последним регионом без заражений —таким образом инфекция охватила всю Россию.
17 апреля стало известно, что по всему миру число инфицированных достигло 2 158 250, за сутки заразились 95 тысяч человек. В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи человек, 543, 9 выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения