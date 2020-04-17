Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Самое большое число случаев выявили в Москве (1959), Московской области (472) и Петербурге (424). При этом 286 человек выздоровели, 41 — умер. На 17 апреля, 273 человека скончались, 2590 — излечились.

В Мордовии выявили 65 случаев, в Дагестане — 59, в Нижегородской области — 54. В Ингушетии и Оренбургской области — по 38, в Тверской области — 37, в Адыгее — 36, в Тюменской области — 34, в Марий Эл — 32, в Рязанской области и Краснодарском крае — по 30.

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В Красноярском крае — 29, в Брянской области — 27, в Курской и Тульской областях — по 25, во Владимирской и Ленинградской областях — по 24, В Кабардино-Балкарии и Ростовской области — по 23, в Башкирии — 22, в Новгородской области —21, в Калужской — 20.

В Воронежской, Ярославской, Кировской областях и в Карачаево-Черкессии — по 19, в Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Хабаровском крае — по 18, в Калмыкии и Саратовской области — по 17, в Татарстане и Удмуртии — по 16. В Ульяновской области — 15, в Коми — 14. В Ивановской, Самарской областях и в Северной Осетии — по 13, в Белгородской, Липецкой, Орловской, Калининградской, Пензенской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Пермском краях, а также в Чувашии — по 12. В Хакасии — 11, в Вологодской области — 10.

В Приморском крае и Костромской области — по 9, в Мурманской области и Камчатском крае — по 8, в Смоленской и Сахалинской областях, а также в Чечне — по 7. в Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по 6. В Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях, а также в Севастополе — по 4. В Бурятии, Якутии и Крыму — по 3. В Иркутской и Амурской областях, а также в Забайкальском крае « по 2. В Карелии, Тыве, Алтае, на Чукотке и в Архангельской и Курганской областях — по 1.

16 апреля стало известно, что в 78 регионах страны выявили 3448 зараженных. Впервые на тот момент общее число случаев коронавируса достигло 27 938. Первый случай также зафиксировали в Республике Алтай, который был последним регионом без заражений —таким образом инфекция охватила всю Россию.

17 апреля стало известно, что по всему миру число инфицированных достигло 2 158 250, за сутки заразились 95 тысяч человек. В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи человек, 543, 9 выздоровели.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



