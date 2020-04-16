Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 16 апреля.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (1370) и Московской области (467). На третьем месте — Санкт-Петербург (154).
15 апреля в Республике Алтай, где нет ни одного случая заражения коронавирусом, рассказали о мумии-защитнице. По словам, члена госсобрания региона Ержаната Бегенова, регион защищает священная мумия Принцессы Укок — молодой женщины, останки которой нашли во время раскопок на могильнике в 1993 году.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели свыше двух тысяч пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения