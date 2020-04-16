Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 16 апреля.

3448 человек заразились коронавирусом в 78 регионах России по состоянию на 16 апреля

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (1370) и Московской области (467). На третьем месте — Санкт-Петербург (154).

15 апреля в Республике Алтай, где нет ни одного случая заражения коронавирусом, рассказали о мумии-защитнице. По словам, члена госсобрания региона Ержаната Бегенова, регион защищает священная мумия Принцессы Укок — молодой женщины, останки которой нашли во время раскопок на могильнике в 1993 году.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели свыше двух тысяч пациентов.

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