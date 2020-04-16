Россияне оценили расходы при походе в магазин в период пандемии

Россияне раскрыли сумму трат при походе в супермаркет в период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. Почти половина покупателей стали оставлять в магазинах больше денег. Об этом говорится в исследовании Mail.ru, на которые ссылается ТАСС.
Почти у четверти опрошенных расходы на продукты выросли незначительно, при этом у каждого пятого гражданина они увеличить существенно. Около трети респондентов не увидели разницы в этой строчке бюджета. В среднем за один поход в магазин россияне тратят от одной до трех тысяч рублей. Около 35 процентов укладываются в сумму до одной тысячи.
Режим самоизоляции вынудил граждан чаще готовить дома (56 процентов), сократить объем съедаемого (12 процентов) и добавить больше полезных продуктов в меню (14 процентов). В то же время каждый третий признался, что начал есть больше, еще 11 процентов граждан рассказали, что не знают меры во вредных продуктах.
Ранее сообщалось, что в России в период самоизоляции активизировались продуктовые грабители. При этом число грабежей за время карантина снизилось на 9,9 процента, а краж — на 11,2 процента. Однако противоправные действия начали принимать специфическую форму. Так, преступников все больше привлекают продукты питания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения