Россияне оценили расходы при походе в магазин в период пандемии

Россияне раскрыли сумму трат при походе в супермаркет в период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. Почти половина покупателей стали оставлять в магазинах больше денег. Об этом говорится в исследовании Mail.ru, на которые ссылается ТАСС.

Почти у четверти опрошенных расходы на продукты выросли незначительно, при этом у каждого пятого гражданина они увеличить существенно. Около трети респондентов не увидели разницы в этой строчке бюджета. В среднем за один поход в магазин россияне тратят от одной до трех тысяч рублей. Около 35 процентов укладываются в сумму до одной тысячи.

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Режим самоизоляции вынудил граждан чаще готовить дома (56 процентов), сократить объем съедаемого (12 процентов) и добавить больше полезных продуктов в меню (14 процентов). В то же время каждый третий признался, что начал есть больше, еще 11 процентов граждан рассказали, что не знают меры во вредных продуктах.

Ранее сообщалось, что в России в период самоизоляции активизировались продуктовые грабители. При этом число грабежей за время карантина снизилось на 9,9 процента, а краж — на 11,2 процента. Однако противоправные действия начали принимать специфическую форму. Так, преступников все больше привлекают продукты питания.

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