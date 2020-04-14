Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. Примерные блюда перечислены в инфографике на сайте Роспотребнадзора.
В частности, специалисты рекомендуют ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также колбас и мясных деликатесов. Вместо этого предлагается включать в меню нежирные мясо и рыбу, а также цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, специалисты указали на необходимость употреблять в день не менее двух литров воды
Также эксперты посоветовали разделить суточный рацион на завтрак, обез и ужин, а также включить в распорядок дня один-два перекуса.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу. Она порекомендовала тем, кто находится в группе риска, употреблять продукты, в которых содержится большое количество цинка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения