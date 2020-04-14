Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. Примерные блюда перечислены в инфографике на сайте Роспотребнадзора.

В частности, специалисты рекомендуют ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также колбас и мясных деликатесов. Вместо этого предлагается включать в меню нежирные мясо и рыбу, а также цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, специалисты указали на необходимость употреблять в день не менее двух литров воды

Также эксперты посоветовали разделить суточный рацион на завтрак, обез и ужин, а также включить в распорядок дня один-два перекуса.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу. Она порекомендовала тем, кто находится в группе риска, употреблять продукты, в которых содержится большое количество цинка.

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