В единственном регионе России без коронавируса рассказали о мумии-защитнице

В Республике Алтай нет ни одного случая заражения коронавирусом, потому что ее защищает священная мумия Принцессы Укок — молодой женщины, останки которой нашли во время раскопок на могильнике в 1993 году. Об этом рассказал член госсобрания региона Ержанат Бегенов, передает издание «Подъем».
По словам Бегенова, местные жители почитают мумию и дорожат ею. Он также заявил, что когда мумию забрали в Новосибирск, в республике произошло землетрясение, потому что «не надо было ее трогать». В регионе считают, что Принцесса Укок не допускала проникновения зла из подземного мира.
Депутат добавил, что власти региона вовремя ввели режим самоизоляции.
По последним данным, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев коронавируса. За все время зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 человек выздоровели. За сутки подтверждены 3388 новых случаев, больше всего — в Москве, Московской области, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Впервые по одному случаю заражения выявили на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения