В единственном регионе России без коронавируса рассказали о мумии-защитнице

В Республике Алтай нет ни одного случая заражения коронавирусом, потому что ее защищает священная мумия Принцессы Укок — молодой женщины, останки которой нашли во время раскопок на могильнике в 1993 году. Об этом рассказал член госсобрания региона Ержанат Бегенов, передает издание «Подъем».

По словам Бегенова, местные жители почитают мумию и дорожат ею. Он также заявил, что когда мумию забрали в Новосибирск, в республике произошло землетрясение, потому что «не надо было ее трогать». В регионе считают, что Принцесса Укок не допускала проникновения зла из подземного мира.

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Депутат добавил, что власти региона вовремя ввели режим самоизоляции.

По последним данным, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев коронавируса. За все время зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 человек выздоровели. За сутки подтверждены 3388 новых случаев, больше всего — в Москве, Московской области, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Впервые по одному случаю заражения выявили на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

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