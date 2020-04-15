Зараженным коронавирусом жителям российского региона наденут браслеты для слежки

Власти Мурманской области решили приобрести трекер-браслеты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, регион приобретет «технические средства и сопутствующее оборудование для обеспечения дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому».

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Всего власти намерены закупить 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой и на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков. На их приобретение выделен 1 миллион 479 тысяч рублей.

15 апреля в Москве начали действовать электронные пропуска, которые потребуются для поездок на любом транспорте. Пешеходам он не понадобится. Для его получения необходимо заполнить заявку на портале mos.ru либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. Также можно отправить СМС на короткий номер 7377.

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