Зараженным коронавирусом жителям российского региона наденут браслеты для слежки

Власти Мурманской области решили приобрести трекер-браслеты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Согласно документу, регион приобретет «технические средства и сопутствующее оборудование для обеспечения дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому».
Всего власти намерены закупить 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой и на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков. На их приобретение выделен 1 миллион 479 тысяч рублей.
15 апреля в Москве начали действовать электронные пропуска, которые потребуются для поездок на любом транспорте. Пешеходам он не понадобится. Для его получения необходимо заполнить заявку на портале mos.ru либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. Также можно отправить СМС на короткий номер 7377.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения