Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля. Согласно сайту, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 063 161.

За все время пандемии коронавируса скончались 163,9 тысячи человек, вылечились более 512 тысяч. Прирост за последние сутки составил 79,9 тысячи заразившихся.

Материалы по теме Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет

Антилидерами по уровню заражений остаются США (638 тысяч), Испания (180 тысяч), Италия (165 тысяч), Германия и Франция (по 134 тысячи) и Великобритания (99 тысяч). Россия находится на 15-м месте с показателем 24 490 человек; умерли, с учетом скончавшихся 15 апреля в Москве, 205 человек, выздоровели 1986.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании, Франции, Великобритании, США и Иране. При этом в первых четырех странах уровень смертности превышает 10 процентов при среднем показателе 4,7 процента.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!