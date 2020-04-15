В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У самого молодого скончавшегося болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких.
Кроме того, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология.
Москва является лидером среди российских регионов по числу заражений коронавирусом. Согласно последним данным, в столице инфицированы почти 15 тысяч человек. За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране превышает 24 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения