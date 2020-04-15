В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

В Вяземском доме престарелых в Смоленской области, в котором коронавирус диагностировали у 83 человек, умер пожилой постоялец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

По информации агентства, умерший на 75 году жизни постоялец дома престарелых был заражен коронавирусом. «Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно», — приводит агентство сообщение оперштаба региона.

Ранее сообщалось, что в доме престарелых в Вязьме коронавирусом заразилось еще почти полсотни человек. Всего в Вяземском районе зарегистрировано больше всего случаев заражения в регионе — 83 из 106.

12 апреля стало известно, что власти Вязьмы закрыли город на въезд и выезд из-за подозрения на заражение коронавирусом постояльцев дома престарелых, ограничения действуют с 12 по 30 апреля. Они коснутся тех, у кого нет регистрации по месту жительства или разрешения на пребывание в границах города.

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