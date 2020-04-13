Появилось видео обработки закрытого на карантин российского города

Дезинфекторы обработали дом престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области, где 86 человек предположительно заразились коронавирусом. Видео обработки опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как несколько человек в защитных костюмах стоят снаружи здания и распыляют дезинфицирующую жидкость друг на друга.

Власти закрыли город на карантин 12 апреля. Ограничен въезд и выезд для граждан, не имеющих регистрации в Вязьме. В интернате тестирование прошли 306 человек, у одного из сотрудников подтверждено заражение. Недавно он вернулся на работу после отпуска во Вьетнаме.

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