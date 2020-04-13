Названа доля заболевших в российской больнице с 170 потенциально зараженными

Положительный анализ на коронавирус получен у 52 из 170 потенциально зараженных в закрытой на карантин республиканской больнице имени Куватова в Уфе, то есть у каждого третьего. Такую долю заболевших на своей странице в Facebook сообщила главврач Эльза Сыртланова.

Все инфицированные — пациенты клиники. Они составляют 40 процентов от общего числа госпитализированных с пневмониями. «Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены, есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки. Лекарств тоже хватает», — говорится в публикации.

Сыртланова отметила, что продолжает руководить больницей, а ее врачи все так же спасают жизни людей. При этом она пожаловалась, что вместо выполнения своих прямых обязанностей сейчас ей приходится бороться с дезинформацией вокруг РКБ. «Ни я, ни мои коллеги не заинтересованы в умалчивании информации о заболеваниях ради красивой статистики», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в больнице Уфы новый вирус предварительно выявлен у 170 врачей и пациентов. 6 апреля медучреждение было закрыто на карантин. Там находилось более тысячи человек. Завотделением ревматологии говорила, что заражения начались за две-три недели до того, как клинику решили изолировать.

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