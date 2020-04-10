Описана ситуация в российской больнице со 170 зараженными врачами и пациентами

В закрытой на карантин республиканской больнице имени Куватова в Уфе, где 170 врачей и пациентов заразились коронавирусом, завершили первичный этап обследования. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, передает «Интерфакс».
По его словам, те, у кого диагностировали вирусную пневмонию, продолжают лечение в инфекционном госпитале при больнице. Остальные пациенты с симптомами ОРВИ переведены в другую перепрофилированную для лечения коронавируса клинику. Сотрудников и пациентов больницы с отрицательными анализами на коронавирус отправят домой, они обязаны находиться в режиме самоизоляции в течение двух недель.
«Сегодня освобождаем корпус акушерства и гинекологии, там пришли все отрицательные результаты, пациентов выписывают», — описал ситуацию глава республиканского Минздрава. По его словам, в здании больницы остаются примерно 1,2 тысячи человек, еще 1,6 тысячи сотрудников учреждения — на самоизоляции по месту жительства.
При этом закрытые на карантин медики поначалу «не были обеспечены ни питанием, ни местами проживания», утверждает юрист Тимур Уразметов в своем обращении к члену СПЧ при президенте России Леониду Никитинскому. По его словам, у некоторых даже не было зубных щеток, а руководство больницы не выходило на связь со своими сотрудниками.
По словам заведующей отделением ревматологии больницы Риммы Камаловой, пациенты начали заражаться коронавирусом за две-три недели до того, как учреждение закрыли на карантин. «Никто не принимал никаких мер. И только нас [врачей] обвиняли [в администрации больницы] в том, что мы не соблюдаем меры предосторожности. У нас каждый день выявляется куча больных с пневмонией», — рассказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Всего в России за последние сутки зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Также отмечено 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Туве. В Башкирии, по официальным данным, с начала эпидемии зафиксировано 40 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения