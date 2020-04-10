Уволен глава минздрава пострадавшего от коронавируса российского региона

Министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина уволили; данный регион занимает четвертое место в России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Соответствующее распоряжение врио губернатора Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики 10 апреля.
На должность заместителя председателя правительства республики Коми — министра здравоохранения республики назначена назначена Виктория Филин.
По состоянию на 10 апреля республике выявили 208 случаев заражения, умерли трое человек, выздоровел — один. На данный момент известно, что в Коми минимум две больницы — Эжвинская и Княжпогостская — закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Больше чем в Коми случаев заражения только в Москве (7822), Московской области (930) и Санкт-Петербурге (408).
2 апреля об отставке объявил глава Коми Сергей Гапликов, руководивший регионом с 2016 года. ВРИО губернатора стал Владимир Уйба, который до назначения занимал пост замминистра здравоохранения России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения