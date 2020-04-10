Уволен глава минздрава пострадавшего от коронавируса российского региона

Министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина уволили; данный регион занимает четвертое место в России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Соответствующее распоряжение врио губернатора Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики 10 апреля.

На должность заместителя председателя правительства республики Коми — министра здравоохранения республики назначена назначена Виктория Филин.

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По состоянию на 10 апреля республике выявили 208 случаев заражения, умерли трое человек, выздоровел — один. На данный момент известно, что в Коми минимум две больницы — Эжвинская и Княжпогостская — закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Больше чем в Коми случаев заражения только в Москве (7822), Московской области (930) и Санкт-Петербурге (408).

2 апреля об отставке объявил глава Коми Сергей Гапликов, руководивший регионом с 2016 года. ВРИО губернатора стал Владимир Уйба, который до назначения занимал пост замминистра здравоохранения России.

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