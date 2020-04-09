В закрытой на карантин российской больнице появились тяжелые случаи коронавируса

В Эжвинской городской больнице в Сыктывкаре, закрытой на карантин из-за коронавируса, появились тяжелые случаи заражения — восемь пациентов находятся в реанимации. Об этом сообщили в Минздраве Республики Коми, передает РИА Новости.
У еще 58 пациентов выявили заболевание легкой и средней тяжести. В Минздраве добавили, что все зараженные пациенты находятся в отдельных изоляторах.
В ближайшие дни из больницы планируют выписать 68 пациентов с отрицательными результатами анализов на коронавирус.
О введении 14-дневного карантина из-за коронавируса в Эжвинской больнице стало известно 1 апреля. В медучреждении выявили 55 случаев заражения, в этом заподозрили врача больницы. Как писали местные СМИ, в конце февраля его дети вернулись из поездки в Европу, однако официально это не подтверждено. 4 апреля карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом также ввели в Княжпогостской больнице в Коми.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч в 81 регионе; 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения