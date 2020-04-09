В закрытой на карантин российской больнице появились тяжелые случаи коронавируса

В Эжвинской городской больнице в Сыктывкаре, закрытой на карантин из-за коронавируса, появились тяжелые случаи заражения — восемь пациентов находятся в реанимации. Об этом сообщили в Минздраве Республики Коми, передает РИА Новости.

У еще 58 пациентов выявили заболевание легкой и средней тяжести. В Минздраве добавили, что все зараженные пациенты находятся в отдельных изоляторах.

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В ближайшие дни из больницы планируют выписать 68 пациентов с отрицательными результатами анализов на коронавирус.

О введении 14-дневного карантина из-за коронавируса в Эжвинской больнице стало известно 1 апреля. В медучреждении выявили 55 случаев заражения, в этом заподозрили врача больницы. Как писали местные СМИ, в конце февраля его дети вернулись из поездки в Европу, однако официально это не подтверждено. 4 апреля карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом также ввели в Княжпогостской больнице в Коми.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч в 81 регионе; 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.

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