В закрытой на карантин больнице заразились коронавирусом 170 россиян

В закрытой на карантин республиканской больнице в Уфе 170 россиян заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инфекция предварительно выявлена у пациентов и врачей медицинского учреждения, которое было закрыто на карантин 6 апреля. Всего в больнице находятся более тысячи человек.

На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Башкирии, в регионе подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее 10 апреля сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Также отмечено 18 летальных случаев. Впервые диагноз поставлен в Туве. Выздоровели 97 человек.

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