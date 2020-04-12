Российский город закрыли из-за вспышки коронавируса

Российский город Вязьма в Смоленской области закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает RT со ссылкой на местную администрацию.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Вязьме с 12 по 30 апреля вводится ограничение на въезд и выезд с территории городского поселения граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в ее границах», — заявили в администрации.

Там уточнили, что местные власти решили принять подобные меры после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната заподозрили коронавирус. На данный момент тестирование прошли 306 человек, в том числе и персонал, при этом у одного из них уже был подтвержден этот диагноз.

По данным Telegram-канала Mash, инфекция была выявлена у сотрудника дома-интерната. Известно, что он недавно вернулся из Вьетнама, где проводил отпуск. В настоящее время учреждение закрыто на карантин.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в РФ превысило 15,5 тысячи. С начала эпидемии в стране умерли 130 человек, выздоровел 1291 пациент.

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