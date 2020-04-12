В России рассказали о решающем периоде в ситуации с коронавирусом

Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
По ее словам, именно в эти дни станет понятно, выходит ли страна на «плато», или рост числа инфицированных продолжится. «Пока мы растем, и почему я говорю об этих днях — 14-16 апреля — они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать», — пояснила Голикова.
При этом вице-премьер отметила, что на этом «плато» Россия может задержаться надолго.
По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. При этом врач-инфекционист академик РАН Виктор Малеев заявил, что, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения