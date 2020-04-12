В России рассказали о решающем периоде в ситуации с коронавирусом

Период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, именно в эти дни станет понятно, выходит ли страна на «плато», или рост числа инфицированных продолжится. «Пока мы растем, и почему я говорю об этих днях — 14-16 апреля — они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать», — пояснила Голикова.

При этом вице-премьер отметила, что на этом «плато» Россия может задержаться надолго.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. При этом врач-инфекционист академик РАН Виктор Малеев заявил, что, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня.

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