Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России оценили

Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России, согласно которому спад наступит не раньше июня, оценил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Его слова приводит Nation News.

Он согласился с таким прогнозом и добавил, что пик эпидемии вряд ли придется на середину апреля. «Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я фигурально выражаюсь», — отметил Зуев.

Ранеее врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня. Специалист подчеркнул, что это зависит в первую очередь от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше тысячи человек излечились, 120 человек скончались. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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