В еще одном российском регионе умер первый пациент с коронавирусом

В Ингушетии скончался первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав российского региона.

По данным собеседника агентства, речь идет о мужчине, которому было около 60 лет. Он умер в реанимационном отделении больницы, куда ранее был госпитализирован.

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