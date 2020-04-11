Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом

Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал врач, наибольшая часть пациентов с коронавирусом лечится в течение двух недель. Исходя из этого, в конце апреля в России должно быть более тысячи выздоровевших.

При этом Малеев подчеркнул, что бывают и тяжелые формы заболевания, когда на лечение уходит до двух месяцев. По информации специалиста, в России таких случаев около 20 процентов.

По последним данным, в России зафиксировано 11,9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 102 человека умерло, вылечились 795 пациентов. Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.

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