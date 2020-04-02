Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Коронавирус может пойти на спад только после того, как в Россию перестанут возвращаться люди из-за границы. Такое условия назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, границу на въезд следует полностью закрыть. «Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там», — сказал специалист. Зуев добавил, что многие уезжали в разгар пандемии, несмотря на предупреждения.

Ученый назвал карантин хорошей мерой для борьбы с инфекцией. Однако, чтобы меры начали действовать, необходимо закрыть границу на въезд, утверждает эксперт.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже. Он добавил, что в России коронавирус распространяется медленно. «Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — отметил специалист.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!