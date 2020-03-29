Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже. Такой срок спрогнозировал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

Он добавил, что в России коронавирус распространяется медленно. «Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — отметил специалист.

По его словам, приостановить темпы распространения вируса в России могут ограничительные меры. «С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», — считает Альштейн.

Он также порекомендовал одиночные прогулки для поддержания хорошего самочувствия.

Ранее главный врач больницы Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Он уточнил, что «это будет середина — конец следующей недели» (1-5 апреля).

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