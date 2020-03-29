Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже. Такой срок спрогнозировал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН.
Он добавил, что в России коронавирус распространяется медленно. «Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — отметил специалист.
По его словам, приостановить темпы распространения вируса в России могут ограничительные меры. «С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», — считает Альштейн.
Он также порекомендовал одиночные прогулки для поддержания хорошего самочувствия.
Ранее главный врач больницы Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Он уточнил, что «это будет середина — конец следующей недели» (1-5 апреля).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения