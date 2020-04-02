Число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 миллиона

По всему миру официально выявлен один миллион случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает информационное агентство BNO News.
Из более чем миллиона инфицированных погибли 52026 пациента, вылечиться удалось 206,2 тысячи человек. Активными, таким образом, остаются по меньшей мере 742 тысячи случаев.
Большинство зафиксированных заражений приходится на США — там инфекция коснулась 233,8 тысячи человек. За Соединенными Штатами следует Италия со 115 тысячами зараженных. В Италии вызванная вирусом пневмония COVID-19 показывает наибольшую смертность: там погибли 13,9 тысячи человек, что составляет более 12 процентов от всех зараженных.
В других странах Европы насчитывается по несколько десятков тысяч случаев. Испания с 110 тысячами заразившихся обгоняет Китай, где началась эпидемия. Согласно официальной статистике, в КНР почти остановился прирост числа заболевших: за последние сутки выявлено лишь 90 новых случаев.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения