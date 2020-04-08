Названы три условия исчезновения коронавируса в России

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили назвал три условия полного исчезновения коронавируса в России и в мире. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 8 апреля.
По его мнению, первое возможное условие заключается в том, чтобы все население заразилось вирусом и переболело. Второе подразумевает вакцинацию — прививку, которую получат все. Третье условие состоит в том, чтобы люди «переждали в карантине».
Мацкеплишвили отметил, что число новых случаев заражения пойдет на спад ближе к концу июля — середине августа по всему миру. Пик эпидемии коронавируса, по его мнению, придется на начало мая.
Ранее срок окончания эпидемии коронавируса в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения вируса спадет в начале лета.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В Крыму зарегистрировано 23 случая заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения