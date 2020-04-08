России предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

Взяв за основу опыт со свиным гриппом, врач предположил, что к лету начнется спад, а в конце июля — середине августа все страны почувствуют «значительное облегчение» из-за резкого сокращения новых случаев заражения. «Если даже какие-то очаги инфекции останутся, то они будут уже потихоньку точечно тушиться, и все закончится хорошо», — отметил собеседник агентства.

Мацкеплишвили отметил, что эпидемиологическая ситуация в России «внушает некоторый осторожный оптимизм». Он предположил, что страна переживет этот период легче многих других государств.

По словам ученого, победить вирус удастся только через иммунитет к нему. При этом примерно половина зараженных никогда не узнают об этом без теста на антитела, потому что их иммунная система успеет уничтожить инфекцию до того, как она вызовет заболевание.

По данным на 8 апреля, в России зарегистрированы 8672 инфицированных; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.

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