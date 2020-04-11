Назван самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России по самым оптимистичным прогнозам завершится только к началу июня. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев.
Он отметил, что судьба россиян находится в их руках. От того, как сограждане будут соблюдать самоизоляцию и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности, зависят реальные сроки прекращения вспышки заболевания.
Однако, по его словам, об окончательной победе можно будет говорить только после того, как появится вакцина от коронавируса и будет проведена всеобщая иммунизация. «Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — резюмировал он.
Число летальных случаев в России, связанных с осложнениями коронавирусной болезни, составляет 102. Всего, по последним данным, в стране зафиксировано около 11,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 795 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения