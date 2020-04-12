В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России

Полная отмена ограничительных мер, введенных в России в связи с распространением коронавируса, при благоприятном исходе возможна уже к лету, спрогнозировала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

По ее словам, ситуация зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции и социальной дистанции. «Нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем», — сказала она.

Голикова считает, что период с 14 по 16 апреля станет решающим в ситуации с распространением коронавируса в стране. В эти дни станет понятно, выходит ли РФ на «плато», или рост числа заражений продолжится, пояснила она.

Ранее врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев поделился прогнозом, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершится к началу июня.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемия в стране умерли 130 человек, выздоровели 1291 пациентов.

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