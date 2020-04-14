В российском доме престарелых десятки человек заразились коронавирусом

В Смоленской области у 34 человек из Вяземского дома престарелых выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

Как уточнили в администрации, всего на повторное тестирование направили 86 анализов, 34 из них оказались положительными, результаты остальных пока неизвестны.

В администрации не сообщили, сколько среди заразившихся постояльцев дома престарелых, а сколько — сотрудников. Всего тестирование прошли 306 человек.

12 апреля стало известно, что власти Вязьмы закрыли город на въезд и выезд из-за подозрения на заражение коронавирусом постояльцев дома престарелых, ограничения действуют с 12 по 30 апреля. Они коснутся тех, у кого нет регистрации по месту жительства или пребывания в границах города.

По данным СМИ, инфекцию выявили у сотрудника учреждения, который вернулся из отпуска во Вьетнаме, интернат изолировали. Чтобы избежать распространения инфекции, еду постояльцам готовят вне интерната и доставляют в одноразовой посуде.

По данным на 14 апреля, в 82 регионах России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1 489) и Московской области (460). На третьем месте — Санкт-Петербург (121). Инфекцию не зарегистрировали лишь в двух регионах — на Чукотке и в Республике Алтай.

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