В российском доме престарелых десятки человек заразились коронавирусом

В Смоленской области у 34 человек из Вяземского дома престарелых выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.
Как уточнили в администрации, всего на повторное тестирование направили 86 анализов, 34 из них оказались положительными, результаты остальных пока неизвестны.
В администрации не сообщили, сколько среди заразившихся постояльцев дома престарелых, а сколько — сотрудников. Всего тестирование прошли 306 человек.
12 апреля стало известно, что власти Вязьмы закрыли город на въезд и выезд из-за подозрения на заражение коронавирусом постояльцев дома престарелых, ограничения действуют с 12 по 30 апреля. Они коснутся тех, у кого нет регистрации по месту жительства или пребывания в границах города.
По данным СМИ, инфекцию выявили у сотрудника учреждения, который вернулся из отпуска во Вьетнаме, интернат изолировали. Чтобы избежать распространения инфекции, еду постояльцам готовят вне интерната и доставляют в одноразовой посуде.
По данным на 14 апреля, в 82 регионах России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1 489) и Московской области (460). На третьем месте — Санкт-Петербург (121). Инфекцию не зарегистрировали лишь в двух регионах — на Чукотке и в Республике Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения