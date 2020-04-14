Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 170, за последние сутки зафиксировано 22 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 14 апреля.
Ранее во вторник директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович сообщила об особом сценарии развития распространения нового вируса в России. Она отметила, что речь не идет о благоприятных греческом или австрийском сценариях. Вирусолог также посетовала на то, что москвичи не соблюдают режим самоизоляции.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. По его словам, становится все больше пациентов с тяжелыми симптомами.
По данным на 14 апреля, общее число зараженных в России достигло 21102 в 82 регионах, скончались 170 человек. За последние сутки зафиксировано 2774 новых случая заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения