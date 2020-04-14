Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 170, за последние сутки зафиксировано 22 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 14 апреля.

170 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 14 апреля

Ранее во вторник директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович сообщила об особом сценарии развития распространения нового вируса в России. Она отметила, что речь не идет о благоприятных греческом или австрийском сценариях. Вирусолог также посетовала на то, что москвичи не соблюдают режим самоизоляции.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. По его словам, становится все больше пациентов с тяжелыми симптомами.

По данным на 14 апреля, общее число зараженных в России достигло 21102 в 82 регионах, скончались 170 человек. За последние сутки зафиксировано 2774 новых случая заражения.

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