Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию. Об этом порталу Ura.ru рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович.

По ее словам, российский сценарий пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции. «Это не более оптимистичный греческий или австрийский сценарий», — посетовала она.

При этом врач отметила, что если бы в России не вводились меры самоизоляции и дистанцирования, «у нас были все шансы пойти по американскому, итальянскому или испанскому варианту».

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире составляет 1,92 миллиона человек в 185 странах. Умерли 119,6 тысячи пациентов. Наиболее пострадавшие от пандемии государства — США (582,6 тысячи зараженных), Испания (170 тысяч), Италия (159,5 тысячи). В России зафиксировано 18 328 случаев инфицирования в 82 регионах, умерли 161 человек, из них в Москве — 95.

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