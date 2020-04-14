Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию. Об этом порталу Ura.ru рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович.
По ее словам, российский сценарий пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции. «Это не более оптимистичный греческий или австрийский сценарий», — посетовала она.
При этом врач отметила, что если бы в России не вводились меры самоизоляции и дистанцирования, «у нас были все шансы пойти по американскому, итальянскому или испанскому варианту».
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире составляет 1,92 миллиона человек в 185 странах. Умерли 119,6 тысячи пациентов. Наиболее пострадавшие от пандемии государства — США (582,6 тысячи зараженных), Испания (170 тысяч), Италия (159,5 тысячи). В России зафиксировано 18 328 случаев инфицирования в 82 регионах, умерли 161 человек, из них в Москве — 95.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения