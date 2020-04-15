Еще полсотни людей заразились коронавирусом в российском доме престарелых

В Смоленской области еще у 49 человек из Вяземского дома престарелых диагностировали коронавирус. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Вяземском районе зарегистрировано больше всего случаев заражения в регионе — 83 из 106. Они «связаны с заносом инфекции в СОГБУ "Вяземский ДИПИ"», говорится в сообщении Роспотребнадзора. Сколько среди полусотни новых зараженных стариков, а сколько — сотрудников учреждения, не уточняется.

12 апреля стало известно, что власти Вязьмы закрыли город на въезд и выезд из-за подозрения на заражение коронавирусом постояльцев дома престарелых, ограничения действуют с 12 по 30 апреля. Они коснутся тех, у кого нет регистрации по месту жительства или разрешения на пребывание в границах города.

По данным СМИ, инфекцию выявили у сотрудника учреждения, который вернулся из отпуска во Вьетнаме. Учреждение изолировали. Чтобы избежать распространения инфекции, еду постояльцам готовят вне интерната и доставляют в одноразовой посуде.

По последним данным, всего в России заразилось коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения. 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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