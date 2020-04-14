Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве

Российский бизнесмен, член совета директоров холдинга En+ Игорь Ложевский умер в Москве на 64-м году жизни, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи. По данным Forbes, причиной смерти мог стать коронавирус.
«Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью. Доктор Игорь Ложевский был отличным коллегой», — говорится в сообщении. Там же отмечается, что Ложевский отработал в совете директоров En+ чуть больше года, но успел «внести видимый и важный вклад» в деятельность компании.
Официально причина смерти не раскрывается — указывается лишь, что она наступила в результате непродолжительной болезни. Но источник Forbes рассказал, что бизнесмен болел коронавирусом.
Ложевский вошел в состав совета директоров En+ в январе 2019 года в результате реорганизации управляющих органов компании. Она была необходима для соблюдения условий, на которых власти США согласились снять санкции с En+ и входящей в холдинг металлургической компании «Русал». Эти активы ранее принадлежали бизнесмену Олегу Дерипаске.
До этого Ложевский работал в Deutsche Bank, занимая должность замглавы филиала в Восточной Европе. Также за свою карьеру он входил в руководство РЖД и «Аэрофлота».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения