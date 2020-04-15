Смертность от коронавируса в Нью-Йорке снизилась

Смертность в штате Нью-Йорк из-за коронавируса SARS-CoV-2 за последние сутки снизилась в сравнении с предыдущими днями. Об этом заявил его губернатор Эндрю Куомо в эфире канала CNN, передает ТАСС.
«За минувшие сутки умерли 752 человека, в том числе 707 в больницах и 45 — в домах престарелых. Это меньше, чем днем ранее, когда умерли 778 человек», — рассказал Куомо.
Он подчеркнул, что ситуация начинает стабилизироваться. Самого неблагоприятного сценария, по его словам, удалось избежать благодаря работе врачей, расширению возможностей больниц по приему пациентов, а также помощи федеральных властей.
Куомо заявил, что ограничительные меры будут сняты тогда, когда эпидемиологическая ситуация будет менее серьезной, а также когда проведут достаточное число тестов на коронавирус.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 613 тысяч случаев заражения и почти 27 тысяч смертей, из которых более 10 тысяч приходится на Нью-Йорк.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения