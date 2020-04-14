Губернатор Нью-Йорка отказался подчиниться Трампу в борьбе с коронавирусом

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу и не стал выполнять его указ по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN.
«Если Трамп прикажет мне [отменить карантин и] открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа, я этого не сделаю», — подчеркнул губернатор.
По его словам, подобное решение Трампа «диктаторское» и «грозит внести раскол». Куомо подчеркнул, что карантин нельзя отменить просто так: снятие санитарных ограничений, в том числе с бизнеса, потребует нескольких месяцев.
Так губернатор Нью-Йорка ответил на требование Трампа о предоставлении ему абсолютных полномочий на отмену карантина в США. Как отметил глава государства во время ежедневного пресс-брифинга по вопросам коронавируса, «именно президент отдает приказы».
По последним данным, в США более 587 тысяч зараженных коронавирусом. 23,7 тысячи человек погибли, а 32,4 вылечились. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения