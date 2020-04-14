США предрекли вторую волну коронавируса

Эпидемия коронавируса в США пойдет на спад в ближайшие дни, однако стоит ожидать второй волны, которая достигнет пика зимой. Такое развитие событий предрекли Соединенным Штатам аналитики банка Morgan Stanley, передает издание Business Insider.

Исследователи, нанятые банком, считают, что общее число случаев заражения достигнет отметки в 1,4 миллиона. Пандемия не прекратится, пока вакцина от SARS-CoV-2 не будет распространена повсеместно, а это случится не ранее весны 2021 года.

Отмечается, что предыдущие прогнозы аналитиков были оптимистичнее: месяц назад они предсказывали лишь 200 тысяч случаев заражения в США.

Сейчас американское государство находится на первом месте в мире как по числу выявленных случаев заражения — более 587 тысяч, так и по количеству смертельных исходов, связанных с коронавирусом нового типа. Скончались уже более 23 тысяч человек. Частично такая статистика объясняется масштабами тестирования: в стране сделали уже более 2,9 миллиона тестов.

В мире сейчас насчитывается около 2 миллионов зараженных. Из них более 451 тысячи считаются выздоровевшими; 199,9 тысячи пациентов скончались.

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

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