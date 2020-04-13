В Нью-Йорке от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

В Нью-Йорке от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Bloomberg.
Число погибших достигло 10 056 человек. За сутки число смертей увеличилось на семь процентов — это самый низкий показатель с начала эпидемии в штате.
Куомо рассказал, что власти хотят максимально скоординировать действия по борьбе с коронавирусом в наиболее пострадавших от него штатах, в том числе Нью-Йорке.
10 апреля стало известно, что погибших в штате начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения. Как правило, могилы раскапывали заключенные из тюрьмы с соседнего острова, однако из-за большого числа смертей к этому стали привлекать обычных рабочих.
По последним данным, в США более 561 тысячи зараженных коронавирусом, 22 тысячи человек погибли, а 30,3 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения