Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка

Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне вылетели спецрейсом «Аэрофлота» в 03:07 по московскому времени. Воздушное судно приземлится в Пулково в 11:45. Оттуда самолет вылетит в аэропорт Шереметьево.

Отмечается, что на борту находятся более 260 человек.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей. 6 апреля стало известно, что Россия возобновила вывоз российских граждан, застрявших за границей из-за ситуации с распространением коронавируса.

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