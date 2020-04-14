Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Отмечается, что они прибыли в Соединенные Штаты по учебным или ознакомительным программам. После начала эпидемии коронавирусной инфекции как минимум 74 школьника оказались в трудной ситуации. Некоторых выставили из домов, где они жили.

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«Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и [американцы] до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — подчеркнула Захарова. Москва добивается точных данных о российских школьниках от Вашингтона.

23 марта в России вступило в силу ограничение на авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города. Также разрешались чартерные рейсы при условии перевозки в пункты назначения граждан иных государств или в Россию ее граждан.

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