Застрявшие в Индии россияне начали подделывать документы ради возвращения домой из-за границы. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает Ura.ru.
Как отмечает агентство, согласно новым правилам вывоза граждан, на борту могут находиться жители только одного региона. Поэтому выходцы из Екатеринбурга, чьи рейсы отменились на неопределенный срок, идут на разные уловки, чтобы оказаться в самолетах с москвичами.
Некоторые туристы ссылаются на свидетельство о браке с жителем Москвы, у которого есть прописка, другие просят знакомых оформить им договор аренды в столице, третьи подменяют даты прибытия в Индии на сайте Госуслуг, поскольку из страны эвакуируют только прилетевших после 1 января. Однако на стойках регистрации вскрывают ложную информацию и отправляют людей обратно.
По словам туристки по имени Анна, ближайший рейс в Москву ожидается 17 апреля, и про жителей Екатеринбурга на борту речи нет. В Индии их около двухсот человек.
Ранее сообщалось, что россиянка, проживающая в Индии, рассказала о травле со стороны местных жителей во время пандемии коронавируса. Женщину выгнали из нескольких отелей, после чего ей пришлось целый день прятаться с ребенком в лесу.
По последним данным, в южноазиатской стране зафиксировано 10 363 случая заражения коронавирусом и 339 погибших. Правительство объявило о режиме самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения